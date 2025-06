Incendio devasta camion carico di pistacchi in autostrada

Un incendio devastante ha riguardato questa mattina l'A7, tra Gropello Cairoli e Casei Gerola, quando un tir carico di pistacchi è andato a fuoco, creando panico e disagi sulla carreggiata. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale e le possibili implicazioni ambientali. La scena, resa ancora più drammatica dal fumo denso, ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la prontezza nei momenti di emergenza.

Fuoco in autostrada. È successo nella mattinata di lunedì sull'A7, un incendio si è sviluppato nel tratto pavese della Milano-Genova, tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola in direzione del capoluogo ligure. A prendere fuoco, per cause ancora da stabilire, è stato un tir che trasportava.

