Incendio alla Recter di Imola Arpae | Per ora nessuna criticità

Un incendio scoppiato nel pomeriggio di domenica 15 giugno presso l’impianto di trattamento rifiuti Recter di Imola ha sollevato immediata preoccupazione tra la comunità locale. Fortunatamente, per ora non si registrano criticità ambientali o per la salute pubblica. Le operazioni di spegnimento sono state tempestive e sotto controllo, rassicurando i cittadini sulla gestione dell’emergenza. La sicurezza resta la priorità, e le autorità monitorano attentamente la situazione per prevenire eventuali sviluppi futuri.

L'incendio divampato nel pomeriggio di domenica 15 giugno presso l’impianto di trattamento rifiuti Recter, in via Laguna 27A, nella zona industriale di Imola, ha destato preoccupazione poiché le fiamme hanno interessato cumuli di rifiuti misti e rifiuti legnosi stoccati all’aperto nel piazzale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Incendio alla Recter di Imola, Arpae: "Per ora nessuna criticità"

In questa notizia si parla di: incendio - recter - imola - arpae

Grosso incendio alla Recter a Imola: colonna di fumo visibile dall’A14 - Un’imponente colonna di fumo nero si staglia nel cielo di Imola, visibile da chilometri di distanza e annunciando un grave incendio alla ditta Recter Srl.

Incendio alla Recter di Imola (BO), l’intervento di Arpae; Incendio alla Recter di Imola, Arpae: Per ora nessuna criticità; Imola, incendio alla Recter: per ora escluso l’inquinamento del suolo.

Imola, incendio alla Recter: per ora escluso l’inquinamento del suolo - Si esclude per il momento la ricaduta di inquinanti al suolo dopo l’incendio scoppiato ieri pomeriggio alla Recter di Imola, nella zona industriale. Da corriereromagna.it

Imola, incendio in un impianto di recupero rifiuti. «In corso gli accertamenti Arpae e Ausl» - di via Laguna, azienda che si occupa del recupero di rifiuti speciali non pericolosi ... Scrive ilnuovodiario.com