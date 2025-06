Incendio a Serracapriola | distrutti 100 ettari di terreno volontari aiutano i vigili del fuoco

Un coraggio collettivo ha preso vita a Serracapriola, dove un vasto incendio si è scatenato in contrada Montesecco, minacciando terreni e raccolti preziosi. Centinaia di volontari si sono uniti ai vigili del fuoco in un'azione di solidarietà senza precedenti, dimostrando quanto la comunità possa fare fronte alle emergenze. La loro determinazione ha fatto la differenza: indispensabile per domare le fiamme è stato...

Anche Serracapriola, nella giornata di domenica 15 giugno, ha vissuto momenti difficili quando in più punti è stato appiccato un incendio in contrada Montesecco, che ha distrutto circa 100 ettari tra cui anche alcuni di grano non ancora raccolto. Indispensabile per domare le fiamme è stato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incendio a Serracapriola: distrutti 100 ettari di terreno, volontari aiutano i vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: incendio - serracapriola - ettari - distrutti

Incendi boschivi sui Monti Dauni: a fuoco più di 80 ettari a Sant'Agata, danni in azienda agricola. Fumo e fiamme tra Bovino e Orsara.

Ettari di vegetazione distrutti da un enorme incendio tra Dualchi, Sedilo e Aidomaggiore - Sono terminate alle prime ore di oggi, le operazioni di spegnimento di un vasto incendio di vegetazione che ha interessato i comuni di Dualchi, Sedilo e Aidomaggiore. vistanet.it scrive

Inferno di fuoco a Bonorva e Mores: 600 ettari in fumo, danni per allevatori e agricoltori - Il bilancio del rogo che ha distrutto le campagne del sassarese, per domarlo sono intervenuti tre Canadair e un elicottero della Forestale ... Lo riporta msn.com