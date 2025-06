Incendi 2024 la provincia che ha sofferto di più è quella di Reggio Calabria

Gli incendi del 2024 in Italia hanno colpito meno intensamente rispetto agli anni passati, con un’area bruciata pari a circa i due terzi della media degli ultimi cinque anni. La provincia di Reggio Calabria, tra le più colpite, ha sofferto in modo significativo, evidenziando come la lotta contro il fuoco resti una priorità. Nonostante questi cali, è fondamentale continuare a investire in prevenzione e intervento per proteggere il nostro territorio.

Gli incendi avvenuti in Italia nel 2024 sono risultati meno gravi per estensione delle aree colpite rispetto agli anni precedenti; l'estensione complessiva delle aree percorse da incendio nel 2024 risulta infatti pari a circa 23 del valore medio calcolato nel periodo 2018-2023.

