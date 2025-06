Incastrato dalla targa dell’auto | era ricercato da 16 anni

Un 47enne peruviano, ricercato da 16 anni e nascosto tra le pieghe di Bologna, è stato finalmente catturato grazie a un avanzato sistema di lettura targhe nel comune di Argelato. La tecnologia si è rivelata una spia inattesa per un criminale sfuggito alla giustizia per troppo tempo. Una vittoria significativa per le forze dell’ordine e un esempio di come l’innovazione possa fare la differenza nella lotta al crimine.

Argelato (Bologna), 16 giugno 2025 – Era sfuggito alla giustizia per oltre quindici anni, ma a tradirlo è stato un varco elettronico per la lettura delle targhe installato nel comune di Argelato. Un 47enne originario del Perù, residente in provincia di Bologna e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di San Giorgio di Piano in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità giudiziarie peruviane. L’uomo deve scontare quattro anni di reclusione per un episodio di ricettazione commesso nel 2009 nel suo Paese d’origine. I militari, avendo acquisito nelle scorse settimane informazioni sulla sua presenza nel territorio, avevano avviato una discreta attività di monitoraggio ad Argelato e nelle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incastrato dalla targa dell’auto: era ricercato da 16 anni

