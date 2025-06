Inaugurazione - Maxima jazz fest 2025

Inaugurazione del Maxim Jazz Fest 2025: un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalle note di artisti di fama internazionale nel cuore pulsante di Casamassima. Dal 22 giugno all’11 settembre, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove musica e cultura si uniranno in un’esperienza unica. Preparatevi a vivere l’estate con emozioni intense e sonorità indimenticabili, perché questa terza edizione promette di essere ancora più spettacolare di sempre.

Dal 22 giugno all’11 settembre 2025, il centro storico di Casamassima (BA) si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la terza edizione del MAXIMA JAZZ FEST, rassegna musicale organizzata dalla Fondazione "Mons. Sante Montanaro" con la direzione artistica di Giampiero Macino e in. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Inaugurazione - Maxima jazz fest 2025

In questa notizia si parla di: jazz - maxima - fest - inaugurazione

. Oggi la presentazione del cartellone artistico del Sicilia Jazz Festival 2025 presso il Real... Vai su Facebook

Inaugurazione - Maxima jazz fest 2025.

Casamassima si accende di jazz: dal 22 giugno torna il Maxima Jazz Fest - 22 giugno – Ad inaugurare il festival sarà lo spettacolo “ C’era una volta Ennio Morricone ”, un omaggio in chiave jazz alle immortali colonne sonore del Maestro, nella splendida cornice dell’ atrio ... Come scrive giornaledipuglia.com

MAXIMA JAZZ FEST: Nel paese azzurro 4 appuntamenti dedicati al jazz, dal 23 maggio al 13 giugno a Casamassima - Giovedì 23 maggio riparte a Casamassima il Maxima Jazz Fest, rassegna musicale della Fondazione Mons. Si legge su puglialive.net