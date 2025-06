Inaugurazione della Max-Y Gallery

Firenze si arricchisce di un nuovo centro d'ispirazione e creatività: giovedì 19 giugno alle ore 18, apre le porte la Max-y Gallery nel cuore pulsante di San Niccolò. Situata nell’Oltrarno, questa galleria promette di essere un punto di riferimento per artisti emergenti e appassionati d'arte. Un luogo dove il talento prende vita e la cultura fiorentina si rinnova. Vieni a scoprire un nuovo capitolo dell’arte fiorentina: l'inaugurazione sarà solo l’inizio di un emozionante viaggio.

Firenze si arricchisce di un nuovo spazio culturale con l'inaugurazione, giovedì 19 giugno dalle ore 18, della Max-y Gallery. Ubicata nel vivace quartiere di San Niccolò, nel cuore dell'Oltrarno fiorentino, questa nuova galleria nasce con l'intento di valorizzare e promuovere i talenti dell'arte.

