Inaugurato in Cascina un nuovo spazio di socialità e inclusione a Milano, un luogo dove comunità e solidarietà si incontrano. Leroy Merlin Italia, da sempre dedita a garantire a tutti il diritto a una casa ideale, celebra questo importante traguardo insieme a Fondazione Progetto Arca nell’ambito di Bricolage del Cuore. Un esempio concreto di come il cambiamento possa partire dal cuore e dalla collaborazione.

Leroy Merlin Italia - la cui mission, da sempre, è garantire a chiunque il diritto a una casa ideale - celebra oggi il traguardo raggiunto insieme a Fondazione Progetto Arca nell'ambito dell'iniziativa Bricolage del Cuore. La collaborazione con la Fondazione, impegnata da 30 anni nell’aiuto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - inaugurato "orti in cascina": un nuovo spazio di socialità e inclusione a milano

