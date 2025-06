In un appello pubblicato da Narges Mohammadi su Instagram un gruppo di figure storiche della resistenza iraniana chiede la fine della guerra del programma nucleare e della Repubblica Islamica stessa

In un momento di crisi senza precedenti per il Medio Oriente, dove la tensione tra Iran e Israele rischia di scatenare un conflitto regionale disastroso, un gruppo di figure storiche della resistenza iraniana ha preso parola. Attraverso un appello pubblicato su Instagram dalla stessa Narges Mohammadi, attivista e Premio Nobel per la Pace, si chiede con fermezza la fine della guerra nucleare e della repubblica islamica. È un grido di speranza e di pace che non può essere ignorato.

