Un altro video sul disastro aereo di Ahmedabad svela un dettaglio che fa pensare a una doppia piantata rarissima. Tuttavia, innamorarsi delle proprie teorie senza dati concreti può essere rischioso, portando a conclusioni affrettate e danni reputazionali. Nella mia prima analisi, ho basato le ipotesi sulla traiettoria del volo, evidenziata da due video, uno proveniente da una telecamera...

Innamorarsi delle proprie teorie o analisi su di un evento, soprattutto in assenza di dati solidi ed oggettivi è un errore che può portare a conseguenze spiacevoli, nel migliore dei casi “reputazionali”: nella mia prima valutazione delle probabili cause del terribile incidente di Ahmedabad, proprio in assenza di dati solidi ho basato le mie tre ipotesi sulla traiettoria del volo come si evince da due video. Uno proviene da una telecamera aeroportuale e da questo si nota una corsa di decollo apparentemente troppo lunga tant’è che alla rotazione si nota un nuvola di polvere quasi come se il Boeing 787 avesse iniziato a volare quasi oltre la fine della pista, nonostante che i primi secondi della sua traiettoria di involo appaiano normali: poi inizia a “spanciare” come se le ali non producessero più portanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In un altro video del Boeing precipitato, un dettaglio fa pensare a una rarissima doppia piantata

“Problemi tecnici” su un altro Boeing della Air India: costretto ad un atterraggio di emergenza a Hong Kong - Un'altra giornata di tensione nell'aviazione indiana: un Boeing 787 di Air India, in volo da Hong Kong a Delhi, è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo soli 61 minuti di volo.

L’aereo precipitato in India era un Boeing 787 Dreamliner, già al centro di un’inchiesta per l’uso di pezzi “scadenti” - C’è un’ inchiesta della magistratura italiana che risuona nell’ incidente aereo che ha coinvolto un volo dell’ Air India diretto a Londra. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Boeing 787 precipitato: trovata scatola nera - Il bilancio provvisorio delle vittime del Boeing 787 di Air India, precipitato giovedì dopo il decollo da Ahmedabad continua a salire. Da ilfattoquotidiano.it