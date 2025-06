In Trentino c'è un orso che buca le ruote delle auto parcheggiate | Lo fa per gioco

In Trentino, un giovane orso sorprende per il suo spirito giocoso, bucando le gomme delle auto parcheggiate vicino ai boschi. Un comportamento insolito che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e portato la Provincia a indennizzare nel 2024 ben 145 mila euro per danni causati dagli orsi. Mentre l’attenzione si accende sulla convivenza tra uomo e natura, gli animalisti lanciano un appello: trovare un equilibrio sostenibile e rispettoso. Continua a leggere.

