In ‘trasferta’ per uccidere la ex da Passignano a Tolentino Piano premeditato

Un tragico episodio scuote il cuore dell’Italia centrale: un gesto crudele, premeditato e violento, ha portato alla perdita di una vita innocente. Nikollaq Hudhra, 55enne albanese, ha pianificato l’omicidio della ex moglie Gentiana, 45 anni, attraversando le strade di Passignano fino a Tolentino. La scena, davanti a decine di testimoni, lascia senza parole e apre un dolore che rischia di riverberarsi ben oltre il tragico momento.

Passignano sul Trasimeno, 16 giugno 2025 – Da Passignano a Tolentino per uccidere l’ex moglie. Raggiunta in strada e accoltellata a morte davanti a decine di persone. È stato arrestato e avrebbe ammesso, in sede di interrogatorio, Nikollaq Hudhra, 55enne albanese, di aver ucciso la ex, Gentiana, 45 anni. L’uomo è domiciliato nel comune lacustre, dove risulta lavorare in un’azienda agricola come bracciante. Una vita, a quanto si apprende, molto riservata in paese, dove non risulterebbe avere particolari legami o frequentazioni. L’uomo avrebbe alternato la permanenza a Passignano per lavoro a ripetute visite a Tolentino, in particolare per poter vedere i figli. 🔗 Leggi su Lanazione.it