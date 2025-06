In prima linea nell’emergenza Covid

Durante l’emergenza Covid, il volontariato ha dimostrato un impegno straordinario. Alla Casa della Comunità Porto Saragozza, l’evento ‘Insieme per la salute della comunità’ ha reso omaggio a questi eroi silenziosi, consegnando attestati di benemerenza alle forze armate e ai volontari. Un momento di gratitudine e riconoscimento che rafforza il legame tra cittadini e istituzioni, sottolineando come la solidarietà possa fare la differenza in tempi difficili.

Alla Casa della Comunità Porto Saragozza si è tenuto ‘ Insieme per la salute della comunità ’, evento per ringraziare il volontariato del ruolo svolto durante l’emergenza Covid. Un momento promosso da Andromeda, in collaborazione con Volabo, Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana, e Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana, durante il quale sono stati consegnati attestati di benemerenza alle forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco che presero parte alle attività emergenziali. "Nei momenti più difficili della pandemia – ha dichiarato Enrico Paolo Raia, presidente di Andromeda –, il volontariato ha rappresentato un faro di speranza e solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In prima linea nell’emergenza Covid

In questa notizia si parla di: emergenza - covid - prima - linea

Sms scambiati tra la Commissione Ue e Pfizer, il tribunale dell’Unione europea ha accolto il ricorso del New York Times che chiedeva di accedere ai messaggi sull’emergenza Covid-19 - Il Tribunale dell'Unione Europea ha riaperto un capitolo controverso sull'emergenza Covid-19, accogliendo il ricorso del New York Times per accedere agli sms tra la Commissione europea e Pfizer.

Premio Covid agli ausiliari della sanità sassarese: finalmente si chiude un’ingiustizia. Quando lo scorso 29 settembre ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere conto del ritardo nell’erogazione del premio a quasi 700 lavoratori, era c Vai su Facebook

In prima linea nell’emergenza Covid; PNRR: notizie e provvedimenti; 'Nel palazzo bianco': il libro-testimonianza di chi era in prima linea nell'emergenza covid.

In prima linea nell’emergenza Covid - Alla Casa della Comunità Porto Saragozza si è tenuto ‘Insieme per la salute della comunità’, evento per ringraziare il ... Secondo ilrestodelcarlino.it