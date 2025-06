In piazza per chiedere una sanità migliore Ida Carmina M5s | Basta con lo sfacelo

Palermo si è riempita di voci e speranze, mentre cittadini e operatori sanitari si sono uniti per chiedere una sanità pubblica più efficiente e umana. Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle, esprime il suo entusiasmo per la partecipazione massiccia, simbolo di un bisogno impellente di cambiamento. È tempo che le istanze della gente trovino ascolto, perché il diritto alla salute non può aspettare oltre.

La deputata del Movimento cinque stelle, Ida Carmina, interviene dopo la manifestazione di protesta sulla sanità pubblica che si è tenuta a Palermo. "Sono contenta - dice - per la riuscita manifestazione di ieri che ha visto la partecipazione di tanti siciliani, arrivati da ogni parte della.

