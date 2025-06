IN & OUT su TV8 e Sky Uno | show comico con i migliori giovani comici italiani in prima visione

Preparati a ridere senza sosta con "IN & OUT – Niente di serio", il nuovo show comico che porta sulla scena i più talentuosi giovani attori italiani. Ogni lunedì alle 21.30, su TV8, Sky Uno e NOW, scoprirai un universo di battute brillanti, sketch irresistibili e personaggi stravaganti. La comicità autentica e fresca ti aspetta: non perdere l’appuntamento con la risata del futuro!

La comicità è sempre protagonista su TV8. Al via "IN & OUT – Niente di serio", la nuova produzione originale realizzata da Stand by Me, in onda ogni lunedì alle ore 21.30 in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW. Lo show di pura comicità contemporanea è creato, scritto e interpretato da nove.

