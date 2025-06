In monopattino senza casco

Si finge un'altra persona per non essere multato. Fermato nei giorni scorsi da una pattuglia in centro storico, tra via San Romano e via dei Baluardi, un uomo col monopattino elettrico è stato pizzicato senza il casco. Alla richiesta di esibire i documenti d'identità, ha dichiarato di non averli con sé, venendo invitato dagli agenti a fornire le generalità scrivendole su un foglio. Tuttavia, alcune incongruenze nelle informazioni hanno insospettito gli agenti. L'ivoriano, classe 1998, aveva fornito le generalità del fratello nel tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità. L'uomo è stato denunciato a piede libero per aver fornito false generalità alla Polizia Locale e multato.

