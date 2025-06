In monopattino prova un sorpasso azzardato Sedicenne si scontra con l’autobus | è grave

Un sorpasso azzardato in monopattino si conclude con un drammatico incidente: un sedicenne, coinvolto in un tentativo di superamento rischioso, si scontra con un autobus 232, riportando un grave trauma cranico. L’incidente, avvenuto all’angolo tra via Litta Modignani e via Comasina poco prima dell’1.30, ha richiesto il trasporto immediato al Niguarda. La dinamica e le cause sono ancora al vaglio delle autorità , ma l’accaduto solleva importanti riflessioni sulla sicurezza dei giovani.

Un sedicenne è stato trasportato in gravi condizioni al Niguarda per un importante trauma cranico riportato in un incidente andato in scena qualche minuto prima dell’1.30 di ieri all’angolo tra via Litta Modignani e via Comasina, nella periferia nord della città . Secondo una prima ricostruzione degli agenti del Radiomobile della polizia locale, il minorenne stava percorrendo in monopattino via Litta Modignani, nella stessa direzione di un autobus: all’incrocio, l’adolescente avrebbero tentato di superare il mezzo Atm con una manovra vietata, provocando l’impatto con il pullman. Il sedicenne, residente nell’hinterland, è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale, dove è stato raggiunto dai genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In monopattino prova un sorpasso azzardato. Sedicenne si scontra con l’autobus: è grave

Il ragazzino avrebbe provato a superare un autobus quando ha impattato lateralmente contro il mezzo pesante È in gravi condizioni

