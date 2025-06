In memoria di Aldina Balboni inaugura un centro innovativo per l’inclusione e il sostegno sociale

In memoria di Aldina Balboni, nasce un nuovo faro di speranza e solidarietà a Bologna. Il Centro Aldina Balboni per l’accoglienza e la riabilitazione si apre tra le mura di Villa Pallavicini, offrendo un luogo innovativo dedicato all’inclusione sociale e al sostegno delle persone più fragili. Una vera e propria casa, dove l’umanità e l’assistenza si incontrano per costruire un futuro più inclusivo per tutti.

Il panorama cittadino si arricchisce di una nuova casa dedicata all'inclusione e all'accoglienza: inaugura a Bologna il Centro Aldina Balboni per l'accoglienza e la riabilitazione. Situato nell'area di Villa Pallavicini, lungo via Cavalieri Ducati, lo spazio è una moderna struttura socioeducativa.

Ecco il Centro Aldina Balboni. Una casa dedicata ai più fragili: "Un esempio di solidarietà"

Apre il nuovo Centro Aldina Balboni, una moderna struttura residenziale e socioeducativa dedicata alle persone con disabilità, che prende vita nell'area di Villa Pallavicini nel ricordo di una grande d

Centro Aldina Balboni, a Bologna una casa innovativa dedicata a inclusione e accoglienza - Si tratta del nuovo Centro Aldina Balboni di Bologna, una moderna struttura residenziale e socioeducativa per le persone con disabilità.