In "Marcia coi Lupi," Jean-Michel Bertrand ci accompagna in un viaggio selvaggio e poetico tra le Alpi francesi, svelando le dinamiche misteriose dei lupi. Un romanzo di formazione che supera i confini della natura, riflettendo sulle contraddizioni europee: tra ideali traditi e logiche populiste. Un racconto che non lascia indifferenti, invitandoci a riscoprire la vera essenza della libertà e della tutela ambientale. Perché, in fondo, il cuore di questa narrazione è un richiamo alla nostra stessa umanità .

Jean-Michel Bertrand racconta le dinamiche tra i lupi, affrontando un viaggio tra le Alpi Francesi. A tratti quasi magico. In sala. L'Europa, quel luogo che, dietro gli slogan liberali e democratici, continua a tradire i propri ideali in nome di logiche populiste, commerciali, demagogiche. Tra le novità , si fa per dire, il declassamento che vedrebbe i lupi solo "protetti" e non più "rigorosamente protetti" (e immaginiamo quanto sia ben accolta in Italia una roba del genere, dato il recente sostegno politico ai cacciatori). Dunque un sostanziale cambio della Convenzione di Berna, cappello a protezione di specie animali e vegetali che necessitano particolare attenzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - In marcia coi lupi, recensione: un romanzo di formazione, selvaggio e poetico

