In Italia si compra meno cibo e si spende sempre di più

In Italia, le famiglie riducono gli acquisti di cibo, ma al tempo stesso aumentano la spesa complessiva. Un dato che sorprende e riflette un cambiamento nei comportamenti d'acquisto, come evidenziato dai numeri di Assoutenti e Istat nei primi quattro mesi del 2025. Se questa tendenza continuerà , ci si chiede quali saranno le ripercussioni sul nostro modo di mangiare e spendere. È il momento di analizzare più a fondo questa nuova realtà .

In Italia le famiglie acquistano sempre meno cibo, ma spendono di più rispetto a un anno fa. A confermarlo sono i numeri pubblicati da Assoutenti, che analizzano i dati Istat relativi ai primi quattro mesi del 2025. Come è cambiata la spesa alimentare delle famiglie italiane. Secondo l’associazione, tra gennaio e aprile 2025 le vendite di beni alimentari in volume sono diminuite del -1,2%, mentre in valore sono aumentate del +1,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tradotto: si riduce la quantità di prodotti acquistati, ma si paga di più per ogni singolo bene. Tuttavia, il dato forse più emblematico di questa dinamica è la perdita di potere d’acquisto stimata in circa 110 euro annui per una famiglia con due figli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - In Italia si compra meno cibo e si spende sempre di più

In questa notizia si parla di: italia - meno - cibo - compra

FORZA ITALIA CONTRO AFFARI TUOI: “MENO PACCHI E PRESE PER I FONDELLI. GRAZIE STRISCIA!” - Forza Italia si scaglia contro "Affari Tuoi", trasformando una critica mediatica in una battaglia politica.

Lo sapevi? Sprecare meno fa bene al pianeta… e anche al portafoglio In Italia buttiamo via oltre 1,6 milioni di tonnellate di cibo ogni anno, solo nelle case. Significa che ciascuno di noi spreca in media 27 kg di cibo all’anno. Uno spreco che costa al nos Vai su Facebook

BREAKING NEWS - #OXFAM: “DAL #G7 44 MILIARDI DI AIUTI IN MENO AL SUD GLOBALE”. Un taglio del 28% per gli aiuti ai Paesi più poveri dal G7, una condanna a morte per milioni di persone che saranno private di #cibo, #acqua pulita, #istruzione e ass Vai su X

In Italia si compra meno cibo e si spende sempre di più; Lo spreco alimentare in Italia è aumentato, ma non è solo colpa nostra; In queste città , il cibo costa poco e i tour gastronomici sono straordinari.

In Italia si compra meno cibo e si spende sempre di più - A confermarlo sono i numeri pubblicati da Assoutenti, che analizzano i dati Istat relativi ai primi quattro ... Segnala quifinanza.it