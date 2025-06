In Italia 9,7% della popolazione in povertà assoluta

A livello europeo, l'Italia è il settimo Paese per incidenza di persone a rischio povertà o esclusione sociale.

Istat: in Italia oltre 1 su 5 a rischio povertà, tasso occupazione più basso dell’Ue - Nel 2024, oltre il 23% della popolazione italiana è a rischio di povertà o esclusione sociale, secondo dati Istat.

In Italia 5,7 milioni di persone sono in povertà assoluta, il 23,1% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale. Chi è messo peggio sono proprio quelle che il governo Meloni dice di voler sostenere: le famiglie con figli, quelle di giovani e quelle

