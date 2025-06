In fuga dalla polizia si schianta dopo l' inseguimento | l' auto prende fuoco

una drammatica collisione: l'auto, inseguita dalla polizia, ha preso fuoco dopo uno schianto spettacolare. La fuga del giovane si è trasformata in un incubo, lasciando i testimoni sbigottiti e gli agenti a ricostruire i momenti di tensione. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sui rischi delle corse irresponsabili. La vicenda, ancora sotto indagine, evidenzia quanto sia importante rispettare le regole per tutelare la vita di tutti.

Non si ferma all'alt della polizia, ma la sua fuga termina con un incidente. É successo nella serata di ieri, domenica 15 giugno, a Novara, nella zona di Sant'Agabio, dove è andato in scena un inseguimento tra la polizia e un'auto con a bordo un giovane. L'inseguimento si è concluso in.

