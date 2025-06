In forte stato d' agitazione reagisce a un carabiniere e lo colpisce | arrestato

Un episodio di forte tensione si è verificato oggi pomeriggio in Rive dai Stimatins, Gemona del Friuli, quando un uomo, visibilmente agitato, ha reagito violentemente a un carabiniere, colpendolo e venendo successivamente arrestato. Si tratta di un episodio che desta preoccupazione, considerando che non sarebbe il primo comportamento del genere da parte dell’individuo, già coinvolto in precedenti situazioni analoghe. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi tempestivi e misure adeguate per garantire la sicurezza di tutti.

Secondo alcune indiscrezioni non sarebbe nuovo ad episodi simili l'esercizio commerciale in cui un uomo è stato arrestato per aver colpito un pubblico ufficiale nel pomeriggio di oggi. Il luogo si trova in Rive dai Stimatins, a Gemona del Friuli, e i fatti risalgono alle 14 di oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - In forte stato d'agitazione, reagisce a un carabiniere e lo colpisce: arrestato

