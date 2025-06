In fiamme Monte Petrino a due passi dal Santuario

Un incendio minaccia il suggestivo Monte Petrino, poco distante dal Santuario di Mondragone. Le colonne di fumo avvistate nel pomeriggio di oggi hanno suscitato preoccupazione tra i residenti, che temono danni all’ambiente e al patrimonio religioso. Immediatamente allertati, i vigili del fuoco sono intervenuti per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La lotta contro il rogo prosegue con impegno, mentre l’intera comunità resta in attesa di aggiornamenti.

Rogo sul Monte Petrino a Mondragone. E' quanto accaduto verso le 16 dove alcuni residenti hanno avvistato colonne di fumo proveniente dal monte in prossimità del Santurarietto della Madonna Incaldana nell'omonima località. Allertato il 115, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di.

