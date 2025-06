In Colorado un santuario per Madre Cabrini patrona dei migranti

Nel cuore del Colorado nasce un santuario dedicato a Madre Cabrini, patrona dei migranti e simbolo di speranza per tanti italiani e italiani nel mondo. La sua vita, esempio di dedizione e compassione, risuona oggi più che mai in un contesto globale in cui migrare è spesso una sfida, ma anche un atto di fede e coraggio. Un luogo di rifugio e ispirazione che rende omaggio a chi, come lei, ha aperto strade di accoglienza e solidarietà .

Denver, 16 giu. (askanews) - Una santa davvero importante, non solo per il Colorado, ma anche per l'Italia, per gli italiani, per i migranti di oggi e per i discendenti di chi emigrò ormai in tempi lontani: Madre Cabrini, con la sua vita straordinaria, è stata citata più volte negli ultimi giorni con l'elezione del nuovo Papa (americano) Leone XIV. Lei religiosa e fondatrice della congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, venne mandata nelle Americhe da Leone XIII. Askanews è arrivata sino al Cabrini Shrine, il santuario da lei fondato e a lei dedicato sulle Rocky Mountains, che potete vedere in queste immagini e che è Luogo di pellegrinaggio dell'Anno Giubilare della Speranza.

In questa notizia si parla di: cabrini - colorado - santuario - madre

