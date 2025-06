In Cisgiordania la più devastante operazione militare israeliana da oltre vent’anni

In Cisgiordania, una delle operazioni militari più devastanti degli ultimi 20 anni scuote la regione, con oltre 80 palestinesi uccisi, tra cui numerosi minorenni. Mentre il mondo guarda altrove di fronte alla tragedia di Gaza, una recente indagine di Amnesty International mette in luce le drammatiche conseguenze di questa escalation. Un conflitto che richiede attenzione e azione immediata per fermare questa spirale di violenza e sofferenza.

Nei quasi cinque mesi trascorsi dal 21 gennaio, Israele ha portato avanti nella Cisgiordania occupata la più devastante operazione militare dai tempi della seconda intifada. Di questa operazione militare, oscurata dal concomitante genocidio nella Striscia di Gaza, si occupa una recente ricerca di Amnesty International. Fino al 4 giugno i palestinesi uccisi erano stati almeno 80, tra cui 14 minorenni. Secondo la Commissione palestinese per le persone detenute, dall’inizio dell’operazione ne sono state arrestate circa un migliaio: 700 nella zona di Jenin e 300 in quella di Tulkarem. L’operazione militare israeliana è iniziata il 21 gennaio nel campo rifugiati di Jenin, per poi estendersi, il 27 gennaio, a quelli di Tulkarem e successivamente alla cittadina di Tammoun e al campo di al-Far’ah. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Cisgiordania la più devastante operazione militare israeliana da oltre vent’anni

