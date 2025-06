In caso di addio di Perin la Juventus andrebbe su Elia Caprile

Con il mercato in fermento e l’incertezza sul futuro di Perin, la Juventus potrebbe puntare su Elia Caprile, giovane talento del Cagliari. Questo portiere emergente sta catturando l’attenzione delle big piemontesi, pronte a scommettere sul suo potenziale. Un investimento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia dei bianconeri, puntando su un talento del vivaio italiano. La settimana promette sviluppi emozionanti!

Elia Caprile si sta rivelando uno dei nomi più interessanti del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il giovane portiere attualmente in forza al Cagliari sarebbe finito nel mirino di due importanti club piemontesi: Torino e Juventus. Il quotidiano evidenzia come il suo profilo stia attirando l’attenzione di società alla ricerca di rinforzi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: caprile - elia - caso - addio

Il Napoli non ha puntato su Elia Caprile, il portiere da un grande futuro - Il Napoli non ha puntato su Elia Caprile come portiere del futuro, preferendo mantenere Meret tra i pali.

Addio a Gianni Antonucci. Caprile e Di Cesare lo ricordano sui social: "Grazie Professore" Vai su X

Aumenta la concorrenza per il classe 2001, anche la Juventus sulle tracce di Elia Caprile. Leggi l'articolo nelle stories Vai su Facebook

Cagliari, interesse del Bologna per Caprile in caso di addio di Skorupski; Cessione Napoli, KKN annuncia: Il Cagliari ha deciso, sta per riscattare Caprile; Caprile, spunta una nuova concorrente per il Toro: pista calda.

In caso di addio di Perin, la Juventus andrebbe su Elia Caprile - Elia Caprile si sta rivelando uno dei nomi più interessanti del calciomercato estivo. Lo riporta dailynews24.it

Torino, occhio a Caprile: la Juve lo segue per sostituire Perin - Savic, ma adesso sul portiere del Cagliari c'è anche la Juventus ... Riporta msn.com