In camera da letto e nel frigo cocaina marijuana e hashish | arrestato 26enne

Un weekend intenso per le forze dell'ordine del Lecce, con operazioni che hanno portato all’arresto di un 26enne trovato con cocaina, marijuana e hashish in camera da letto e nel frigorifero. Sequestri, sanzioni e ammende record testimoniano l’impegno contro il traffico di droga e la criminalità. Un intervento deciso che sottolinea come la lotta alle illegalità sia una prioritàcostante per garantire sicurezza e legalità nelle nostre comunità.

LECCETRICASEALESSANOLEQUILE – Un arresto per spaccio, sequestri di droga, sanzioni amministrative per oltre 12mila euro e ammende superiori ai 25mila euro: sono alcuni dei numeri del weekend appena trascorso con controlli serrati da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lecce su. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - In camera da letto e nel frigo cocaina, marijuana e hashish: arrestato 26enne

