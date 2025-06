In auto con l' eroina in casa diversi tipi di droga e 3mila euro in contanti | arrestato un uomo

Un arresto che scuote la tranquilla cittadina di Russi: un uomo di 53 anni, scoperto con in auto l’eroina, diversi tipi di droga e 3.000 euro in contanti. Un intervento tempestivo dei Carabinieri di Ravenna ha smascherato un traffico illecito, portando alla sua cattura. La scoperta mette in luce i rischi nascosti dietro le apparenze di normalità, sottolineando l’importanza della vigilanza nel mantenere sicuro il nostro territorio.

Un uomo finisce nei guai per spaccio di droga. E' successo nella tarda mattina di sabato, quando i Carabinieri della Stazione di Via Alberoni, nell'ambito dei servizi preventivi del piano di controllo coordinato del territorio predisposto dal comando di Ravenna, hanno arrestato un 53enne di Russi.

