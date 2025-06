in anteprima deadline di giovanni segreti bruno ft luca napolitano

è il desiderio che li unisce, sfidando le apparenze e i sentimenti nascosti. "Deadline" ci trasporta in un universo di passioni intense e verità svelate sotto la luce del sole, lasciandoci con la domanda: fino a quando si può ignorare ciò che davvero si prova? La musica di Giovanni Segreti Bruno e Luca Napolitano ci invita a riflettere sui confini dell’amore e del desiderio, in un brano che promette di lasciare il segno.

Milano, 16 giu. (askanews) - "Deadline" feat. Luca Napolitano è il nuovo singolo di Giovanni Segreti Bruno, un brano che racconta quelle notti fatte di pelle, alcol e promesse a bassa voce. Dove il sesso sembra amore, almeno finché non arriva l'alba a mettere tutto in chiaro. È il racconto sincero di due corpi che si cercano per paura di restare soli -spiega Giovanni- incastrati come fili di cuffiette, ma che al mattino scoprono che l'unica cosa rimasta è il silenzio. Scritto da Giovanni Segreti Bruno, Luca Napolitano e Arturo De Biasi con la direzione artistica di Gianni Testa (etichetta Joseba Label, distribuzione Virgin Music Group, Mix e mastering di Emanuele Donnini), il pezzo mescola sonorità urban e sfumature malinconiche, tra beat notturni e atmosfere sospese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net