In 7.000 al South Market per la due giorni di vintage artigianato musica e cultura alla Mostra d’Oltremare

Un weekend all'insegna di stile, creatività e cultura: South Market alla Mostra d’Oltremare ha conquistato 7.000 visitatori in due giorni, tra stand di moda vintage, artigianato originale e musica coinvolgente. Un evento imperdibile che ha trasformato il Giardino dei Cedri in un crocevia di talento, passione e scoperta. E questa splendida edizione speciale si conclude con l’augurio di rivedersi presto per continuare a celebrare l’arte del vintage e dell’artigianato italiano.

7.000 visitatori per questa edizione speciale di South Market, più di 100 stand dove sono state esposte felpe, pantaloni, shirt, borse, cinture, oggetti, chicche d'artigianato, e tanti eventi. Grande successo per South Market che in due giorni ha richiamato, nel Giardino dei Cedri alla Mostra d'Oltremare, 7.000 appassionati di vintage e artigianato, che hanno trascorso .

100 stands di oggettistica, artigianato e vintage: alla Mostra d'Oltremare torna il South Market - Preparati a immergerti in un mondo di creatività e stile al South Market alla Mostra d'Oltremare! Con oltre 100 stand dedicati all’artigianato, oggettistica vintage e design innovativo, questa edizione in versione XL promette di sorprendere.

