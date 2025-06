In 100 a camminare contro la scoliosi con Gaslini e Croce Bianca Genovese

In un’atmosfera di speranza e determinazione, domenica 15 giugno si è tenuta la "Camminata per la scoliosi," un evento simbolico organizzato dall’Ospedale Gaslini con il supporto della Croce Bianca Genovese. Un’onda blu, ispirata dal mare e dai palloncini colorati, ha attraversato le strade di Genova, unendo bambini e adulti in un gesto di solidarietà e lotta contro la scoliosi. Un modo speciale per dimostrare che insieme si può andare oltre ogni curva.

**"Oltre la curva" – In cammino per la scoliosi** Domenica 15 giugno Partenza ore 9:45 da Corso Italia 26 (Fondazione Gaslini) Arrivo all'Istituto Gaslini (lato mare) L'Istituto Gaslini, in collaborazione alla Croce Bianca Genovese, organizza una ca Vai su Facebook

