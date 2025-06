Imu oggi l’ultimo giorno per l’acconto | come si calcola l’importo

Se sei un proprietario di immobili, sapere come calcolare correttamente l’Imu è fondamentale per evitare sanzioni e pagare l’importo giusto. Con la scadenza del 16 giugno 2025 alle porte, ti spiegherò passo dopo passo come determinare l’acconto in modo semplice e chiaro. Non lasciare nulla al caso: scopri subito come calcolare l’Imu 2025 e affronta il pagamento con sicurezza e tranquillità.

Il 16 giugno 2025 scade il termine per pagare l’acconto Imu, l’Imposta Municipale Propria, dovuta per la maggior parte degli immobili diversi dall’abitazione principale. Sono escluse solo le prime case non di lusso (cioè non accatastate A1, A8 o A9) e alcune tipologie di terreni. Ma come si calcola l’Imu 2025 in modo corretto? Calcolo Imu: i passaggi fondamentali. Casa (Freepik). Il calcolo dell’Imu si basa su tre elementi chiave: Rendita catastale dell’immobile;. Rivalutazione della rendita del 5 per cento;. Moltiplicazione per il coefficiente stabilito in base alla categoria catastale.. Esempio: per un’abitazione con rendita catastale di 400 euro, si rivaluta la rendita del 5 per cento (600 x 1,05 = 420). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Imu, oggi l’ultimo giorno per l’acconto: come si calcola l’importo

Imu in scadenza, come si calcola e chi deve pagare l’acconto - Il 16 giugno si avvicina e con esso il termine per l'acconto IMU 2025. Proprietari di immobili, attenzione: tra esenzioni e riduzioni, il calcolo può sembrare un labirinto! Ma non temete, per l'acconto il conteggio è più diretto.

ACCONTO IMU 2025 Si informano i contribuenti che entro il 16 giugno 2025 si dovrà procedere al versamento della prima rata della nuova IMU per l'anno 2025. L'importo da corrispondere in acconto è pari alla metà di quanto dovuto su base annua per l'anno Vai su Facebook

Imu 2025, oggi scade la prima rata: chi deve pagare e come si calcola l’importo dell’acconto - Come sempre, entro oggi 16 giugno va versata la prima rata, oppure l'acconto dell'Imu. Riporta fanpage.it

