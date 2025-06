Imu 2025 oggi scade la prima rata | chi deve pagare e come si calcola l'importo dell'acconto

Oggi scade la prima rata dell'IMU 2025, un appuntamento fondamentale per chi possiede immobili diversi dalla residenza principale. Ma chi deve pagare e come si calcola l’importo dell’acconto? Scopri le regole, le eccezioni e come correggere eventuali ritardi con il ravvedimento operoso. Non perdere questa guida completa per affrontare senza stress il pagamento di IMU 2025. Continua a leggere per essere sempre aggiornato!

La prima rata dell'Imu 2025 è in scadenza oggi, lunedì 16 giugno. Deve effettuare il pagamento chi possiede uno o più immobili diversi dalla sua prima casa, con alcune eccezioni. Se si sfora la scadenza si potrà utilizzare il ravvedimento operoso. Ecco come effettuare il versamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

