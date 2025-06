Impruneta accende lo schermo con la prima edizione del Film Festival

Impruneta si prepara a brillare sotto il segno del cinema con la sua prima edizione di Impruneta Film Festival, un evento che trasforma l'antica Fornace Agresti in un vibrante palcoscenico di storie e immagini. Il 21 e 22 giugno 2025, due giornate dedicate a scoprire il potere delle immagini come linguaggio universale, offrendo un ricco programma di proiezioni, incontri e workshop per appassionati e professionisti. Un’occasione imperdibile per vivere il cinema in modo autentico e coinvolgente.

 Il 21 e 22 giugno 2025, l'antica Fornace Agresti di Impruneta si trasforma in palcoscenico del racconto visivo con la prima edizione di Impruneta Film Festival: due giornate dedicate al cinema come strumento di dialogo, scoperta e creativitĂ condivisa. L'iniziativa propone un ricco programma di.

