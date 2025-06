Imprenditori nella morsa dell’usura dopo più di dieci anni il verdetto | due condanne

Dopo oltre dieci anni di battaglie, un sistema di usura che ha soffocato imprenditori in crisi viene finalmente smantellato. La sentenza del Tribunale di Lecce rivela come il racket finanziario abbia inghiottito imprese e sogni, costringendo molti a cedere beni a prezzi irrisori. Questa vittoria segna una svolta decisiva nella lotta contro l'usura, ma apre anche una riflessione sui meccanismi di protezione e sostegno alle imprese oneste.

MONTERONI DI LECCE - Un sistema di usura che per anni avrebbe strangolato imprenditori in difficoltà economiche, costringendoli anche a cedere beni e proprietà a prezzi stracciati pur di uscire dalla morsa del debito. È il quadro che emerge dalla sentenza pronunciata oggi dal Tribunale di Lecce.

