Imparare a riconoscere l’amaro buono | guida per chi beve caffè e assaggia olio

Sei pronto a scoprire il segreto dell'amaro perfetto? Al Palermo Coffee Festival 2025, abbiamo trasportato appassionati e professionisti in un viaggio sensoriale tra caffè e olio, svelando l'importanza di parametri spesso trascurati come l'amaro e il corpo. Un percorso che cambierà il tuo modo di percepire queste sfumature, trasformandole da difetti in autentiche caratteristiche di eccellenza. Preparati a riscoprire il gusto in modo nuovo e sorprendente!

Al Palermo Coffee Festival 2025 abbiamo messo a confronto due filiere d'eccellenza attraverso due parametri sensoriali spesso non compresi: l'amaro e il corpo. Un viaggio tra raccolte selettive, metodi di processamento, ricette di estrazione, degustazioni guidate, per riscoprire il gusto amaro non come difetto, ma come caratteristica sensoriale di qualità.