Immortali – Perché la mafia è tornata com' era prima di Giovanni Falcone | a Palazzo Bonocore la presentazione del libro

Il 18 giugno, alle 17.30, a Palazzo Bonocore, si svolge la presentazione di "Immortali – Perché la mafia è tornata com'era prima di Giovanni Falcone" di Attilio Bolzoni. Un evento imperdibile che esplora le radici e le cause del ritorno della criminalità organizzata, con interventi di giornalisti e esperti. Un momento di riflessione e confronto per comprendere meglio questa inquietante realtà e l’importanza di non dimenticare il passato.

Mercoledì 18 giugno alle 17.30 a Palazzo Bonocore la presentazione del libro "Immortali – Perché la mafia è tornata com'era prima di Giovanni Falcone" (Fuori scena libri) di Attilio Bolzoni in compagnia dei giornalisti Salvatore Cusimano e Giorgio Mannino e di Armando Sorrentino vice Presidente.

Sempre più mafia, sempre meno mafiosi. Ecco l’Italia dei padrini “Immortali” che vede, sente e non parla - ma il paradosso di una mafia senza mafiosi dovrebbe preoccuparci, e anche non poco», scrive Attilio Bolzoni nell’introduzione del suo ultimo libro dal titolo ... Riporta editorialedomani.it

“Immortali”: il nuovo libro di Attilio Bolzoni sarà presentato martedì prossimo 17 giugno, alle ore 18, a Corleone - Sarà presentato martedì prossimo, 17 giugno, alle ore 18, il nuovo libro di Attilio Bolzoni “Immortali” . Come scrive blogsicilia.it