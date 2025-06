Immortalati dagli impianti di videosorveglianza mentre abbandonano rifiuti | 5 denunciati

Cinque individui di Favara, tra cui una donna, sono stati scoperti e denunciati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sorprensi più volte a lasciare rifiuti, hanno trasformato un angolo della città in un vero e proprio immondezzaio. Le prove raccolte dai carabinieri hanno portato alla loro identificazione, dimostrando come la tecnologia possa essere un alleato prezioso nella lotta all’abbandono illecito dei rifiuti. Potrebbe essere l’inizio di un’azione più decisa contro i responsabili.

Cinque favaresi - fra cui una donna - sono stati denunciati alla Procura di Agrigento perchĂ© sorpresi ad abbandonare rifiuti. E non una volta o due, ma in maniera ripetuta. IL VIDEO. Quel via vai che ha reso un angolo di Favara un immondezzaio: le immagini dei carabinieri Ad "incastrarli".

