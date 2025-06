Immobiliare compravendite in ripresa | Napoli mette a segno un +6,1%

Il mercato immobiliare italiano continua a dare segni di vitalità, con Napoli che brilla in particolare, registrando un sorprendente aumento del 61% nelle compravendite. I dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e di Kts Finance confermano un trend di crescita solido e consolidato nel primo trimestre 2025. Questo scenario positivo apre nuove prospettive per acquirenti e investitori, pronti a sfruttare le opportunità di un settore in forte espansione.

Il mercato immobiliare italiano conferma il proprio trend di crescita anche nel primo trimestre del 2025, consolidando la ripresa avviata già negli ultimi mesi del 2024. Secondo i dati elaborati da Kts Finance e basati sulle informazioni ufficiali dell ‘Osservatorio del Mercato Immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate, le compravendite residenziali sono aumentate dell’11,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo quota 172.048 transazioni. Questo risultato sottolinea un mercato vivace e in netta ripresa, trainato da una domanda crescente e da un clima di fiducia che torna a permeare famiglie e investitori dopo anni di incertezze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

