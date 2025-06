Immobile torna in Serie A | la Big si prepara ad affondare i dettagli

Dopo un'intensa annata in Turchia, Ciro Immobile si appresta a riaccendere il sogno di tornare in Serie A. La sua esperienza al Besiktas, con 19 reti in 41 presenze, ha catturato l’attenzione di una grande squadra italiana pronta a rilanciarlo. L’affare sta entrando nel vivo, suscitando grande fermento tra gli appassionati. Ecco tutti i dettagli di questa possibile magia di mercato che potrebbe rivoluzionare il calcio nostrano.

Dopo un solo anno in Turchia, Ciro Immobile è pronto al ritorno in Serie A: su di lui una Big, i dettagli dell'affare L'avventura in Turchia dell'ex bomber della Lazio Ciro Immobile sembra essere ai titoli di coda dopo appena un anno. L'attaccante in forza al Besiktas starebbe valutando il suo ritorno in Serie A dopo una stagione di alto livello, con19 reti in 41 presenze. Una Big di Serie A avrebbe preso fortemente in considerazione l'acquisto di Immobile per andare a rinforzare un attacco che ha assoluto bisogno di uomini letali sottoporta, un aspetto che parla a chiare lettere del calciatore Campione d'Europa nel 2021.

