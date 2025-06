Immagino come sia ridotto Carlos Alcaraz gelo con Jannik Sinner | Non l’ho mai sentito

Immaginate l’epica battaglia tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, una finale che rimarrà nella storia del tennis. Cinque ore e mezza di pura adrenalina, colpi mozzafiato e emozioni autentiche hanno scritto un nuovo capitolo al Roland Garros 2025, lasciando un'impronta indelebile su campione e avversario. Ora, con lo sguardo rivolto al torneo del Queen’s e alla stagione sull’erba, ci chiediamo: quale sarà il prossimo grande duello?

Una finale che ha già il sapore della leggenda, cinque ore e mezza di intensità, emozioni e colpi da fuoriclasse. Il Roland Garros 2025 ha lasciato il segno, tanto sul vincitore quanto sullo sconfitto. Carlos Alcaraz, il nuovo campione della terra rossa di Parigi, non nasconde che l’epica sfida contro Jannik Sinner lo abbia segnato profondamente. Alla vigilia del torneo del Queen’s, che apre ufficialmente la stagione sull’erba e prepara i grandi protagonisti al terzo Slam dell’anno, lo spagnolo ha rivelato di non aver ancora parlato con il suo grande rivale italiano dopo quella sfida che ha tenuto il mondo col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

