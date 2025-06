Illegalità e contraffazione nel 2024 | 39,2 miliardi di danni alle imprese italiane

Nel 2024, l'illegalità e la contraffazione continuano a rappresentare una minaccia crescente per le imprese italiane, con un danno stimato di ben 392 miliardi di euro. Questo fenomeno non solo mette a rischio migliaia di posti di lavoro, ma mina la qualità del Made in Italy, patrimonio di eccellenza e innovazione. Durante il convegno promosso da Confcommercio Marche e Guardia di Finanza, si sono affrontate le nuove sfide e strategie per tutelare l'autenticità e la crescita del nostro sistema economico.

"Nel 2024 l' illegalità è costata alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi 39,2 miliardi di euro e ha messo a rischio 276mila posti di lavoro regolari, in leggera crescita rispetto all'anno precedente". Sono i dati emersi durante il convegno promosso da Confcommercio Marche e dalla Guardia di Finanza delle Marche, dal titolo "Le nuove dinamiche di mercato nella lotta alla contraffazione e nella tutela del Made in Italy ", tenutosi questa mattina ad Ancona nel Salone d'onore del Comando Regionale Guardia di Finanza Marche. "La contraffazione, nel 2024, ha causato un danno economico di 5,1 miliardi di euro alle imprese italiane - ha dichiarato Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Imprese per l'Italia-.

