Iliad presenta i nuovi Pop Corner | il brand si rinnova nei centri commerciali

Iliad sorprende ancora una volta, portando freschezza e innovazione nei centri commerciali con i nuovi Pop Corner. Questi spazi rinnovati non solo offrono un design d'impatto, ma anche assistenza specializzata per mobile, fibra e business, rendendo l’esperienza cliente più semplice e coinvolgente. Scopri come Iliad si reinventa per incontrare le esigenze di tutti, combinando tecnologia e attenzione al cliente in un’unica, entusiasmante realtà.

Iliad presenta i Pop Corner, con spazi rinnovati nei centri commerciali, design d'impatto e assistenza per mobile, fibra e business.

