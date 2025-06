Ilary Blasi in partenza per la Puglia | si prepara a Battiti Live con camicia crop e borsa griffata

Ilary Blasi si prepara a conquistare il palcoscenico di Battiti Live con stile e energia, partendo per la Puglia. La conduttrice sfoggia un look trendy: una camicia crop e una borsa griffata, perfetta per un'estate all'insegna della musica e del glamour. Ma cosa ha scelto di indossare per il viaggio verso questa avventura? Scopriamo insieme tutti i dettagli del suo look estivo e chic.

Ilary Blasi è partita alla volta della Puglia per le registrazioni di Battiti Live, il festival musicale che condurrĂ per tutta l'estate. Cosa ha indossato per il viaggio?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ilary - blasi - puglia - battiti

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

«Summer vibes!», esclama Ilary Blasi con entusiasmo, mentre mostra orgogliosa le nuove sfumature bionde che ha scelto per l'estate. La conduttrice, che a luglio tornerà in prima serata su Canale 5 con Battiti Live, ha deciso di rinfrescare il look richiamando il Vai su Facebook

Cornetti Battiti Live a Molfetta, un cast stellare ed un palcoscenico affacciato sul mare di Puglia Vai su X

Ilary Blasi in partenza per la Puglia: si prepara a Battiti Live con camicia crop e borsa griffata; Torna la musica del Cornetto Battiti Live, con Ilary Blasi e Alvin; Torna Cornetto Battiti Live, 5 serate con Ilary Blasi e Alvin Dal 18 al 22 giugno a Molfetta.

Ilary Blasi torna al biondo: la conduttrice si prepara all'estate in tv cambiando colore di capelli, guarda - La romana si affida, come sempre, all’amica fidatissima, l’hair stylist Alessia Solidani, ora anche parrucchiera di Michelle Hunziker, legata alla Blasi. gossip.it scrive

Ilary Blasi vola in Spagna per godersi l'esplosione della bella stagione al mare col compagno Bastian e gli amici: foto - Ilary Blasi vola in Spagna per godersi l'esplosione della bella stagione al mare col compagno Bastian e gli amici: foto ... Come scrive gossip.it