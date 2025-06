Ilaria Salis piangente | Non revocatemi l’immunità potrei essere arrestata Poi fa la martire | L’Ue avrà la responsabilità morale video

Ilaria Salis, tra polemiche e accuse, si trova al centro di un delicato crocevia che potrebbe cambiare il suo destino politico. La richiesta di revoca dell’immunità parlamentare, avanzata dall’Ungheria, apre un capitolo cruciale sulla libertà di espressione e sulla responsabilità morale dei rappresentanti. Mentre il 24 giugno si avvicina, la sua determinazione nel difendersi diventa un esempio di come le sfide legali possano trasformarsi in una battaglia per i principi fondamentali della democrazia.

Non fatemi processare. La paura fa Novanta: man mano che si avvicina il 24 giugno Ilaria Salis i mperversa con interviste e video social impartendo lezioni di democrazia e stato di diritto. Una faccia tosta come poche altre volte si è visto. Quel giorno potrebbe compiersi il suo destino. Si deciderĂ per la r evoca dell’immunitĂ parlamentare dell’eurodeputata di Avs, richiesta dall’Ungheria per procedere con il processo a suo carico. Salis inizia su X la sua “captatio benevolentiae” ricordando i “beati giorni” dello scorso anno: quando fu eletta in parlamento a Bruxelles grazie alla ciambella di salvataggio di Bonelli e Fratoianni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ilaria Salis piangente: “Non revocatemi l’immunitĂ , potrei essere arrestata”. Poi fa la martire: “L’Ue avrĂ la responsabilitĂ morale” (video)

Ilaria Salis nei guai, l'UE pronta a revocare l'immunitĂ parlamentare? E intanto lei invoca l'arresto di Netanyahu - Ilaria Salis si trova in una situazione delicata, con l'Unione Europea pronta a revocare la sua immunitĂ parlamentare.

Ilaria Salis si appella ai deputati Ue: “Non revocatemi l’immunità, è un voto sulla democrazia” - appello dell’europarlamentare rivolto ai colleghi: “Sono stata eletta da chi voleva tirarmi fuori dal carcere. Lo riporta repubblica.it

Ilaria Salis in tribunale a Budapest: "Non posso rilasciare dichiarazioni" - «Come parla bene ungherese», ammette dopo un breve scambio in cui è Ilaria Salis a fare da interprete col padre. Da lastampa.it