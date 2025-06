Il video dell'aggressione di tre 19enni a un 24enne | il colpo in testa e le botte davanti al locale di Crotone

Un grave episodio di violenza scuote il centro di Crotone, dove tre 19enni hanno brutalmente aggredito un 24enne davanti a un popolare locale. Il video dell'aggressione, che mostra un colpo in testa e sferzanti botte, ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla sensibilità dei presenti. L’episodio sta facendo riflettere sull’importanza di intervenire e responsabilizzare la comunità . Continua a leggere per scoprire i dettagli e le conseguenze di questa drammatica vicenda.

Tre 19enni sono stati denunciati per il pestaggio ai danni di un 24enne avvenuto davanti a un locale molto frequentato di Crotone situato nel pieno centro cittadino. Per il locale il questore sta valutando gli elementi acquisiti per la chiusura dell'esercizio: durante il pestaggio, infatti, nessuno dei presenti sarebbe intervenuto per salvare il 24enne e allertare le autoritĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it