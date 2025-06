Il viaggio Jazz’Inn continua tra Campobasso 2025 e Roma Capitale 2026

Il viaggio di Jazz’Inn continua tra Campobasso 2025 e Roma Capitale 2026, un percorso che celebra l'Italia nascosta dell’innovazione silenziosa. Un paese che trasforma territori in laboratori viventi e connessioni in crescita, senza clamore ma con determinazione. Ideato dalla Fondazione Ampioraggio, questo format da otto anni attraversa borghi e città, portando avanti un modello di sviluppo che unisce tradizione e futuro. E il cammino prosegue verso nuove mete e sorprendenti scoperte.

Roma, 16 giu. (askanews) – C’è un’Italia che innova senza clamore, che costruisce connessioni dove gli altri vedono distanza, che trasforma i territori in laboratori vivi, e le relazioni in sviluppo. È l’Italia di Jazz’Inn, il format ideato dalla Fondazione Ampioraggio, che da otto anni attraversa borghi, aree interne e città per generare innovazione a passo lento ma profondo. Il 13 giugno 2025, nella cornice del Campidoglio, Jazz’Inn ha celebrato un momento chiave della sua evoluzione: la presentazione dell’edizione 2025 che si terrà a Campobasso e il lancio di Jazz’Inn Capitale 2026, progetto strategico che porterà il metodo Ampioraggio nel cuore urbano della trasformazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: jazz - roma - viaggio - continua

Jazz Nights a Roma al Ristorante Timoty - immergersi in un’atmosfera magica, lasciarsi trasportare dal groove dei migliori jazzisti e gustare piatti deliziosi preparati con passione.

Il Barbiere di Siviglia continua il suo viaggio a bordo di #OperaCamion, il progetto itinerante del Teatro dell'Opera di Roma che porta la magia del melodramma nei quartieri della Capitale! Venerdì 30 maggio Opera Camion farà tappa a Piazza Vittorio Em Vai su Facebook

Il viaggio Jazz’Inn continua tra Campobasso 2025 e Roma Capitale 2026; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; We call it Jazz Roma: tutto il sound di New Orleans nella Capitale d’Italia.

Il viaggio Jazz’Inn continua tra Campobasso 2025 e Roma Capitale 2026 - (askanews) – C’è un’Italia che innova senza clamore, che costruisce connessioni dove gli altri vedono distanza, che trasforma i territori in laboratori vivi, e le relazioni in sviluppo. Segnala askanews.it

Le ibridazioni del Roma Jazz Festival, da Lakecia Benjamin a Nubya Garcia per la 48esima edizione - dei miliziani dell’Isis per approdare, dopo un lungo viaggio nel Mediterraneo, in Europa. Si legge su tgcom24.mediaset.it