Il viaggio impossibile di Federico Fellini la presentazione del libro di Majore a Palazzo Bonocore

Giovedì 19 giugno alle 17.30, il Museo Riso di Palermo apre le sue porte per un appuntamento imperdibile: la presentazione di “Il viaggio impossibile di Federico Fellini” di Ignazio Majore. Un’occasione unica per esplorare l’universo felliniano attraverso parole e immagini, arricchita da due disegni originali dell’artista. Interverranno ospiti speciali, pronti a svelare i segreti di un cinema e di una creatività senza confini. Un evento da non perdere per gli appassionati di arte e cinema.

Giovedì 19 giugno alle 17.30 al Museo Riso d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo la presentazione di “Il viaggio impossibile di Federico Fellini” di Ignazio Majore (Moretti & Vitali, 2025). In occasione dell’evento saranno in mostra due disegni originali di Federico Fellini e interverranno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Il viaggio impossibile di Federico Fellini”, la presentazione del libro di Majore a Palazzo Bonocore

In questa notizia si parla di: federico - fellini - viaggio - impossibile

“Il viaggio impossibile di Federico Fellini”, la presentazione del libro di Majore a Palazzo Bonocore; Rimini fuori stagione: viaggio sulle tracce di Federico Fellini; Ginger e Fred.

Federico Fellini, le visioni, le passioni e l’amore imperfetto - Il mio sogno è fare un viaggio senza sapere dove andare, magari senza arrivare in nessun posto, ma è difficile convincere banche e produttori ad accettare questa idea (Federico Fellini). Riporta dilei.it

RaiPlay omaggia Federico Fellini - Rievoca in modo immaginifico il non finito "Il viaggio di G. Secondo rai.it