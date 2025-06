Il vescovo di San Miniato dopo il rientro da Israele | Missili sopra di noi ho visto tante persone disperate

Dopo il ritorno da Israele, il vescovo di San Miniato, Giovanni Paccosi, ha condiviso un'esperienza sconvolgente: “I missili passavano sopra di noi”. La sua testimonianza, pronunciata durante un evento a Ponsacco, ci ricorda quanto la pace sia fragile e quanto siano profonde le ferite lasciate dai conflitti. In un mondo in cui la guerra scuote le fondamenta delle comunità, è nostro dovere mantenere viva la speranza e l’impegno per la pace.

Ponsacco (Pisa), 16 giugno 2025 – “I missili passavano sopra di noi”. Il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi, ieri, a Ponsacco – nell’iniziativa di don Armando Zappolini con don Ciotti – ha raccontato ai fedeli in chiesa i momenti difficili della missione in Terra Santa che dovuto lasciare in fretta e furia Gerusalemme dopo l’attacco di Israele all’Iran. Monsignor Paccosi è stato uno dei primi tre vescovi toscani (con lui Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, e Simone Giusti, vescovo di Livorno), che facevano parte della delegazione della Cet, a poter fare rientro in Italia nel primo pomeriggio di sabato, dopo ore di apprensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il vescovo di San Miniato dopo il rientro da Israele: “Missili sopra di noi, ho visto tante persone disperate”

In questa notizia si parla di: vescovo - miniato - israele - missili

Il vescovo di San Miniato dopo il rientro da Israele: “Missili sopra di noi, ho visto tante persone disperate”.

Il Vescovo rientrato dalla Giordania: “Il dramma di una nuova guerra” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com